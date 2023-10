PJ detém homem por incendiar carros de stand em Santo Tirso

A Polícia Judiciária deteve, um homem de 38 anos por ter incendiado carros de um stand automóvel, este sábado, em São Tomé de Negrelos, Santo Tirso.Segundo comunicado da PJ, o suspeito terá derramado um produto inflamável sobre os veículos e ateado fogo aos mesmos, devido a conflitos criados no negócio de uma outra viatura.A ação "levou à completa destruição de quatro veículos automóveis, produzindo danos em outros dois e colocando em risco mais uma dezena de veículos expostos naquele local".A detenção do homem, que ocorreu fora de flagrante delito, contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).Na mesma nota é ainda dito que o homem não tinha antecedentes criminais e que vai ser presente à autoridade judiciária "para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".