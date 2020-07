PJ detém homem que matou avó à facada em Cascais

Um homem de 48 anos foi detido por "fortes indícios" da prática do crime de homicídio qualificado, do qual foi vítima a sua avó, de 86 anos, em Cascais, no distrito de Lisboa, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ indica que o crime foi cometido "com utilização de arma branca, no interior da residência da vítima", aonde o agressor se costumava deslocar, com frequência, "para se alimentar e obter algum dinheiro".

Após a prática do crime, ocorrido em 17 de maio, o homem ausentou-se para parte incerta, tendo sido localizado nos últimos dias com a ajuda da Polícia de Segurança Pública de Almada (distrito de Setúbal).

O detido será ainda sujeito a primeiro interrogatório judicial, no qual serão aplicadas as medidas de coação, acrescenta a PJ, na nota.