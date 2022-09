PJ detém homem que matou outro à pancada com ferro em Loures. Agressor suspeito de várias agressões na zona

Um jovem, de 24 anos, foi detido pela PJ por suspeitas de matar um homem à pancada com ferro, à porta de um bar, em Loures. O incidente ocorreu no passado dia 19 de agosto.Em comunicado, a PJ informou que procedeu à identificação e detenção do suspeito de homicídio e que o mesmo já tinha antecedentes criminais, de agressão de "outras vítimas, aparentemente, sem qualquer motivo válido ou atendível"."A ação agressiva do arguido para com várias pessoas residentes naquele bairro habitacional desencadeou um forte sentimento de insegurança e alarme social que terá sido agora contido com a investigação desencadeada que levou à sua detenção fora de flagrante delito" prossegue o documento.

O detido foi presente a interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.