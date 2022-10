PJ detém pai acusado de abusar sexualmente das três filhas no Barreiro

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 51 anos, acusado de abuso sexual de menores, no Barreiro, esta segunda-feira.Segundo comunicado, o suspeito está acusado da prática de "um número ainda não concretamente apurado, mas seguramente superior a várias dezenas, de crimes de abuso sexual" das três filhas. A mais velha tem, atualmente, 22 anos de idade.Através da investigação, a PJ pôde apurar que o suspeito terá abusado das filhas "durante cerca de cinco anos, aproveitou-se da circunstância de cuidar e de coabitar com as vítimas".O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.