PJ detém quatro pessoas com cerca de 11 quilos de cocaína nos aeroportos de Lisboa e do Porto

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico da Polícia Judiciária deteve dois homens e uma mulher, no Aeroporto de Lisboa, quando desembarcavam de voos do estrangeiro com mais de nove quilos de cocaína.Um transportava-a numa mala de porão, outro em embalagens dissimuladas junto ao corpo, e o terceiro levava estupefaciente no organismo. Ficaram todos em prisão preventiva.

Já no Aeroporto do Porto, a Autoridade Tributária e Aduaneira deteve uma mulher, proveniente do Brasil, com 2,3 quilos de cocaína - entretanto já entregue à PJ.