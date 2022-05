PJ investiga 177 kg de ‘coca’ em 4 caixas de cartão encontradas no Aeroporto de Lisboa

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária está a investigar o aparecimento de quatro caixas de cartão, no tapete rolante do terminal de bagagens do Aeroporto de Lisboa, contendo 177 quilos de cocaína.Só esta quarta-feira a Autoridade Tributária e Aduaneira divulgou a apreensão, mas, sabe oa mesma aconteceu há cerca de um mês. As quatro caixas vieram num voo de São Paulo, Brasil, enquanto carga não declarada, e com etiquetas falsas.As caixas geraram desconfiança aos inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira. A droga foi apreendida, e entregue à UNCTE para investigação.