SEF deteve passageira proveniente de um voo do Brasil com quatro quilogramas de droga

O SEF deteve, no aeroporto de Lisboa, uma passageira de nacionalidade estrangeira proveniente de um voo do Brasil que transportava quatro quilogramas de cocaína dissimulados dentro do forro da bagagem de mão, indicou esta quarta-feira serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros de Fronteiras refere que intercetou, na terça-feira, uma passageira de nacionalidade estrangeira na posse de produto estupefaciente no aeroporto de Lisboa.

O SEF indica que, durante o controlo realizado à chegada de um voo de São Paulo, numa revista pessoal, os inspetores deste serviço de segurança detetaram quatro quilos de cocaína dissimulados em duas embalagens dentro do forro de uma das bagagens de mão.

Segundo o SEF, a deteção do produto estupefaciente foi possível graças a métodos e técnicas de análise de risco no âmbito da gestão integrada de fronteiras.

O SEF entregou a passageira e a droga apreendido à Polícia Judiciária por se tratar do órgão de polícia competente para a investigação do tráfico de estupefacientes.