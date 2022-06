A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária prendeu, em flagrante delito, uma mulher que tinha acabado de desembarcar no Aeroporto de Lisboa transportando dois quilos de cocaína no organismo.





Além da traficante, de nacionalidade brasileira que chegou num voo proveniente do seu país, foram detidos dois homens. Um guineense, designado pela rede internacional para esperar a mulher no aeroporto, e outro brasileiro, que deveria conduzir o carro de fuga do grupo.