A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve oito correios de droga na zona de Lisboa.









O Ministério Público de Lisboa adiantou esta segunda-feira, em comunicado, pormenores de três das detenções, todas de mulheres, ocorridas entre quarta e quinta-feira no aeroporto de Lisboa, envolvendo passageiras de voos vindos do Brasil.

A primeira ‘mula’ de droga, brasileira, tinha um quilo de cocaína dentro do organismo. A segunda, portuguesa, trazia 5,4 quilos da mesma droga enrolados à volta do corpo e 300 gramas do organismo. A terceira detida, espanhola, transportava 10 preservativos no soutien, cheios com quase dois quilos de cocaína. Ficaram todas em prisão preventiva.