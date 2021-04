PJ detém sete pessoas por suspeita de apropriação fraudulenta de imóveis no Algarve

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira sete pessoas e apreendeu 12 imóveis, no âmbito de uma investigação que envolveu 20 buscas domiciliárias e num cartório notarial, no Algarve.A 'Operação Senhores da Terra' centra-se na atividade ilícita organizada por um grupo de pessoas que se dedicam à apropriação fraudulenta de prédios rústicos e urbanos, no Sotavento Algarvio, invocando as autoridades de "usucapião", um instrumento jurídico que reconhece propriedade pelo seu uso continuado e incontestado no tempo.O inquérito pretende apurar a autoria e contornos dos crimes, que permitiram, até agora, identificar 25 imóveis, alegadamente usurpados pelos suspeitos aos proprietários.

"Os factos em investigação centram-se, essencialmente, na investigação da atividade ilícita organizada, perpetrada por grupos de pessoas que se dedicam à apropriação, de forma fraudulenta, de prédios rústicos e urbanos, no sotavento [leste] algarvio, invocando, ilegitimamente o instituto jurídico da usucapião", esclareceu a PJ.

As detenções foram feitas pela diretoria do Sul da PJ, com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal de Portimão (DIC) e da GNR, no âmbito de um "inquérito dirigido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Faro e que levou também à realização de "duas dezenas buscas domiciliárias, bem como busca num cartório notarial, na região do Algarve", referiu a mesma fonte.

O inquérito em investigação tem como objetivo "apurar a autoria e contornos dos ilícitos criminais, que permitiram, até ao momento, identificar 25 imóveis, presumivelmente usurpados pelos suspeitos, aos seus legítimos proprietários", acrescentou.

"Admite-se que venham a ser detetadas mais situações similares de apropriações fraudulentas", admitiu ainda a PJ, adiantando que os detidos vão ser submetidos a primeiro interrogatório perante um juiz de instrução, que determinará depois as eventuais medidas de coação a que ficam sujeitos.