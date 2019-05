PJ detém suspeito de crimes de abuso sexual e pornografia de menores em Coimbra

Um homem de 29 anos foi detido em Coimbra pela alegada prática de vários crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, anunciou esta sexta-feira a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ)."O suspeito utilizou a Internet para conhecer a vítima, uma menor, com 13 anos de idade, que aliciou, solicitando que se expusesse sexualmente, quer através de webcam, quer através de fotografias, o que ela fez", refere o comunicado da PJ.A Polícia Judiciária adiantou ainda que, para facilitar o processo de sedução, o detido criou um perfil falso, numa conhecida rede social, fazendo-se passar por um jovem, com idade aproximada à da vítima.À Lusa, fonte da PJ explicou que o homem é de Almada, trabalha no setor da restauração e não tem quaisquer antecedentes criminais. Já a vítima é de Coimbra."Foram apreendidos vários vídeos da vítima, de cariz sexual", disse.A detenção do homem de 29 anos ocorreu na quinta-feira e o suspeito vai ser esta sexta-feira presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.