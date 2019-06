PJ detém dois homens por abusarem sexualmente das enteadas

A PJ anunciou este sábado a detenção de dois homens por abusarem sexualmente das enteadas. Um caso teve lugar em Évora e o outro em Albufeira. Ambos os detidos ficaram em liberdade após serem presentes a um juiz.

No primeiro caso, a PJ de Évora deteve um homem de 56 anos, suspeito de abusar da enteada (hoje com 13 anos) quando viviam juntos. Os factos remontam a 2013, mas só recentemente os crimes foram denunciados às autoridades. Apesar de já terem passado seis anos – na altura a vítima tinha sete anos -, o homem ameaçava a jovem de modo a esta manter o silêncio.





O suspeito está agora indiciado da práticas dos crimes de abuso sexual agravado e coação agravada. Presente a um juiz em primeiro interrogatório judicial, o homem saiu em liberdade, mas proibido de contactar a vítima.

Já em Albufeira, a PJ cumpriu um mandado de detenção e intercetou um homem de 35 anos, suspeito de abusos sexuais na forma continuada. Segundo a PJ, o arguido abusava de uma criança de 12 anos – filha da sua companheira – no quarto onde este dormia com uma irmã de apenas quatro anos. Os abusos eram sempre cometidos de madrugada.



Também este arguido ficou em liberdade, mas proibido de contactar as crianças e a mãe destas, bem como de frequentar os mesmos locais que estas.