PJ deteve suspeito de causar incêndio florestal em Cinfães

Diretoria do Norte da Polícia Judiciária confirmou a detenção do suspeito pelo ocorrido no último dia 16, no distrito de Viseu.

14:47

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) deteve uma pessoa suspeita da autoria de um incêndio florestal ocorrido no dia 16 em Boassas, Cinfães, distrito de Viseu, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, o indivíduo, de 25 anos, sem ocupação laboral, foi detido fora de flagrante delito durante uma operação que contou com a colaboração da GNR, na sequência da deflagração de incêndios em zona florestal, contígua a zona urbana, naquela localidade.



"O fogo terá sido provocado com recurso a isqueiro durante o dia e em zona habitada, em aparente quadro de desequilíbrio mental quando o suspeito circulava de bicicleta", refere a mesma nota.



De acordo com a investigação, o suspeito terá ateado três ignições que se propagaram e consumiram uma considerável área florestal, colocando ainda em risco algumas habitações existentes nas proximidades, só não assumindo outras proporções devido à intervenção dos Bombeiros de Cinfães.



O detido, que está "fortemente indiciado" pela prática de um crime de incêndio florestal, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.



Fonte da PJ disse à Lusa que o concelho de Cinfães "tem sido reiteradamente um dos mais atingidos em número de ocorrências florestais" na área de jurisdição da Diretoria do Norte da PJ.