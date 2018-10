Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve suspeito de dois crimes de incêndio florestal em Marco de Canaveses

Detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

16:53

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 40 anos "fortemente indiciado" pela prática de dois crimes de incêndio florestal em Marco de Canaveses, informou esta quinta-feira a autoridade.



Segundo um comunicado da PJ, os incêndios ocorreram "nos últimos dias na localidade de Paredes de Viadores e a detenção do suspeito ocorreu "fora de flagrante delito".



A detenção contou com a colaboração dos militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e do posto territorial de Marco de Canaveses.



"O fogo terá sido provocado com recurso a isqueiro, com intencionalidade de queimar mato e provocar incêndio florestal, em locais escondidos, para a propagação se desenvolver de forma oculta", explica-se no comunicado.



Ainda segundo a PJ, "o suspeito terá ateado as ignições, aparentemente sob o efeito do álcool, abandonando o local de imediato, colocando assim em perigo as habitações existentes nas imediações".



Os incêndios afetaram cerca 5,5 hectares, "só não assumindo outras proporções devida à pronta e eficiente intervenção dos bombeiros".



O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.