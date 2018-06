PJ e Forças Armadas interceptam 1,4 toneladas de cocaína

Droga foi detetada em veleiro ao largo dos Açores. Três homens foram detidos.

Por João C. Rodrigues | 11:35

Uma operação da Polícia Judiciária, que contou com a colaboração da Marinha e da Força Aérea, levou à interceção, em pleno Oceano Atlântico, a sul da Ilha do Faial, de uma embarcação de recreio que transportava 1400 quilos de cocaína. Três homens foram detidos.

A droga era proveniente das Caraíbas e destinava-se a ser distribuída por vários países europeus. Vinha acondicionada em compartimentos especialmente criados para o efeito na estrutura da embarcação - sob os depósitos de combustível, compartimentos esses que apenas foram localizados depois de minucioso e intenso trabalho das equipas da Polícia Judiciária que foram apoiadas por elementos da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana.

Esta operação resulta de uma investigação iniciada recentemente pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária na sequência da troca de informações com a National Crime Agency do Reino Unido no quadro do Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), organismo internacional com sede em Lisboa.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 38 e os 51 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária em cooperação com as autoridades de outros países, designadamente do Reino Unido.