PJ e GNR caçam incendiários no Norte

Um calceteiro, de 35 anos, ateou quatro incêndios florestais em zonas próximas de casa, em Duas Igrejas e Marecos, Penafiel, deixando em risco várias casas e consumindo 60 hectares. Usou um isqueiro e teve a ajuda de um servente da construção desempregado, de 54 anos, que ateou um fogo em Souselo, Cinfães. Ambos foram detidos pela Diretoria do Norte da PJ.Em flagrante, a atear diversos focos de incêndio em Vila Real, foi detido pela GNR um homem, de 39 anos. Já o autor do fogo de S. Pedro Velho, em Mirandela, que deflagrou na noite de 28 de julho, foi detido em Aguieiras pela PJ de Vila Real. É desempregado, tem 55 anos e problemas de alcoolismo. Foi ainda detido pela PJ do Centro um homem de 47 anos por atear um fogo, a 21 de julho, em Santa Comba Dão.