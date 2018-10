Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Megaoperação apanha esquemas de fuga ao Fisco em Vila do Conde

Inspetores analisaram faturação e detiveram empresários.

Por Liliana Rodrigues e Patrícia Lima Leitão | 01:30

Uma megaoperação policial de combate à fuga de impostos varreu, esta terça-feira, estabelecimentos comerciais da zona industrial da Varziela, em Vila do Conde.



A ‘Chinatown’ - como é conhecida por ser um espaço de venda de comerciantes de nacionalidade chinesa, com produtos importados da China - foi cercada por inspetores da Polícia Judiciária do Porto, com apoio de militares da GNR.



Foram detidos vários comerciantes que vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial. A PJ apreendeu ainda dinheiro.



O aparato policial não passou despercebido a quem circulava, ontem, nos acessos à Varziela. As dezenas de lojas de revenda de produtos chineses a pequenos comerciantes foram alvo de buscas minuciosas no sentido de confirmar a faturação dos comerciantes.



O CM sabe que foram encontradas várias ilegalidades e esquemas de fuga ao Fisco, com produtos que não constavam na faturação.



As buscas às lojas da Varziela têm sido recorrentes, nos últimos anos, com a PJ a apertar o cerco à fuga de impostos de bens importados a baixo custo a partir da China.