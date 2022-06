PJ e Guardia Civil desmantelam rede dedicada à construção e utilização de lanchas voadoras para tráfico de droga

A Polícia Judiciária e a Guardia Civil desmantelaram uma associação que se dedicava à construção e utilização de lanchas voadoras, que seriam usadas no transporte de grandes quantidades de droga. Os estupefacientes eram introduzidos na Europa, através de Espanha e Portugal.De acordo com um comunicado da PJ foram apreendidas no total 40 embarcações em diferentes estados de produção, sendo que dez estavam já totalmente equipadas. Destas apreensões, 21 estavam em Portugal. A operação permitiu ainda apreender um motor de 225 HP, 10 cascos para lanchas, seis moldes, dinheiro e documentação relacionada com atividade criminosa em investigação.Em Portugal, as buscas decorreram em empresas e armazéns na região do Alto Minho, margem sul de Lisboa e no Algarve.Um homem português, de 39 anos, foi detido. Depois de ser presente ao Tribunal da Relação de Guimarães ficou sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com pulseira eletrónica.Em Espanha, foram detidos 72 indivíduos, que são suspeitos de integrarem a organização criminal desmantelada.