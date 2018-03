Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ e polícia espanhola apanham 2,5 toneladas de cocaína e detêm 10 pessoas

Operação coordenada entre os dois países permitiu desmantelar rede internacional de tráfico.

Por Lusa | 12:57

A Polícia Judiciária e o Corpo Nacional de Polícia do Reino de Espanha apreenderam, nos dois países, cerca de 2.500 quilos de cocaína e detiveram 10 pessoas de várias nacionalidades nas últimas duas semanas.



Segundo o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, os dez detidos, nove homens e uma mulher, são de nacionalidade polaca, espanhola e colombiana e estão todos detidos preventivamente em Espanha.



Sobre o valor da droga apreendida, Artur Vaz disse que "tendo em conta que um quilograma de cocaína ronda os 45 a 50 mil euros na distribuição direta", as duas toneladas e meia representariam cerca de 125 milhões de euros se vendidas na rua.



Em comunicado divulgado esta quinta-feira pela PJ, é referido que ambas as polícias "desarticularam organização internacional de tráfico" de droga e, segundo a investigação, "os detidos integravam uma vasta organização criminosa, dedicada ao tráfico de grandes quantidades de cocaína, a atuar em diversos países europeus e da América Latina", por via marítima.



Além da droga foram também apreendidas diversas viaturas, dinheiro e documentação variada.



A operação "muro de contenção", que decorreu entre finais de fevereiro e março "insere-se no esforço conjunto e concertado das autoridades portuguesas, espanholas e de outros países com vista à identificação e desmantelamento de estruturas criminosas responsáveis pela introdução de grandes quantidades de estupefaciente no espaço europeu.