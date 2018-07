Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ e PSP apanham dois correios de droga no Aeroporto Humberto Delgado

Primeira detenção ocorreu este domingo.

Por M.C. | 08:58

A PJ e a PSP de Lisboa detiveram um homem e uma mulher com cocaína e heroína, no Aeroporto Humberto Delgado.



A primeira detenção ocorreu no domingo. A PSP impediu que uma mulher de 49 anos embarcasse num avião com uma mala com 20 mil doses de heroína, 1515 de cocaína, 5 telemóveis, 270 euros e 65 libras. Ficou presa.



Na terça-feira um africano de 34 anos foi detido pela PJ ao sair de um voo vindo do Brasil com 6,7 kg de cocaína escondidos em 30 carteiras de mulher, e duas malas. Também ficou em prisão preventiva.