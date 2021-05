Rui Pinto mudou “do dia para a noite”. Tinha “uma ideia romântica” do mundo e uma “rebeldia”, mas acabou por ceder. Hoje, colabora com as autoridades portuguesas em investigações relacionadas com a corrupção no futebol e na banca. É uma “colaboração efetiva e importante”, afirmou esta quarta-feira em tribunal o diretor-nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, ouvido ...