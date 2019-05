PJ identifica sete ‘mulas’ de droga numa semana no Aeroporto de Lisboa

A PJ, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico, anunciou a prisão de 7 correios de droga, no Aeroporto de Lisboa, na posse de cocaína.Um casal, de 23 e 26 anos, foi apanhado com 100 mil doses desta droga, trazida do Brasil, nas bagagens.Ficam ambos presos. Os outros 5 detidos (2 mulheres e 3 homens), todos estrangeiros, foram presos ao transportar cocaína dentro dos próprios corpos.Também ficam presos.