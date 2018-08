Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga incêndio suspeito em dois carros em Portimão

Fogo começou às 02h13 desta quarta-feira e destruiu BMW e outro carro estacionado ao lado.

Por Ana Palma e José Carlos Eusébio | 08:45

Um incêndio de origem suspeita deflagrou, na madrugada desta quarta-feira, num carro de marca BMW que se encontrava estacionado na zona da Pedra Mourinha, em Portimão.



Uma segunda viatura, de marca Renault, que se encontrava estacionada ao lado da primeira, sofreu danos avultados na parte lateral.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 02h13. Os Bombeiros Voluntários de Portimão acorreram de imediato ao local, bem como a PSP, com um total de 15 operacionais e seis viaturas.



O fogo foi rapidamente extinto, mas os bombeiros não conseguiram evitar que o BMW ficasse destruído. O incêndio alarmou os moradores locais.



"Senti o cheiro a fumo e depois ouvi um estrondo. Desci e vi o carro a arder. O carro ao lado também já estava a pegar fogo, mas os bombeiros vieram e apagaram as chamas. Toda a gente do prédio acordou, com a fumarada. Foi um susto", revelou esta quarta-feira ao CM Jaime Duarte, que mora mesmo em frente ao local onde o incêndio ocorreu.



Por haver suspeita de fogo posto, a investigação está entregue à Polícia Judiciária (PJ). Segundo o CM apurou, testemunhas terão visto pessoas a rondarem o BMW momentos antes de o fogo deflagrar.



A PJ está igualmente a investigar outro fogo suspeito registado na madrugada de sábado, nos Salgados, em Albufeira. Neste caso arderam completamente duas viaturas e outras duas ficaram danificadas.



O fogo começou numa carrinha de transporte de turistas.