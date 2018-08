Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inquérito a GNR feridos em incêndio em Mourão

MAI quer saber como militares ficaram feridos no fogo.

Por Miguel Curado | 08:45

O ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, ordenou a abertura de um inquérito às circunstâncias em que cinco militares do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS) da GNR ficaram feridos, na segunda-feira à tarde, quando ajudavam a combater um incêndio em Mourão, no distrito de Évora.



Os feridos, com idades entre 30 e 39 anos, estão colocados na brigada helitransportada do GIPS, sediada no concelho de Moura, em Beja. Os cinco foram desembarcados, com colegas, no local do fogo, e acabaram, por razões ainda por apurar, rodeados e atingidos pelas labaredas. O ministro Eduardo Cabrita pediu, por isso, à Inspeção-Geral da Administração Interna que avocasse o inquérito, exigindo respostas com a maior brevidade possível.



Dois dos feridos já voltaram ao trabalho, a pedido dos próprios. Os outros três estão internados: um, de 32 anos, no Hospital de São José, em Lisboa; um, de 37, no Hospital de São João, no Porto; e o outro, de 39, o mais grave, está nos Hospitais de Coimbra. Tem queimaduras de 2º e 3º grau em 60% do corpo. Está ventilado e entubado.



PORMENORES

Marcelo acompanha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ontem em Castanheira de Pera que está a acompanhar, em permanência, "o estado de saúde dos 5 militares feridos".



GNR garante apoio

Fonte oficial do comando-geral da GNR garantiu ao CM que tanto os militares feridos como as famílias estão a receber apoio de saúde e psicológico.



74 bombeiros

O fogo de Mourão foi extinto por 74 bombeiros, 25 viaturas e cinco meios aéreos.