Turistas esfaqueadas na praia da Rocha

Três jovens foram assistidos no hospital mas já tiveram alta.

Por Tiago Griff e Ana Palma | 10:10

Duas jovens turistas foram esfaqueadas na praia da Rocha, Portimão, na madrugada desta sexta-feira, por um grupo de três outros turistas.



Um outro jovem que estava com elas também foi agredido. As vítimas foram hospitalizadas.



O caso ocorreu pelas 06h20. Os dois grupos, apesar de não se conhecerem, são todos de nacionalidade francesa e têm idades compreendidas entre os 17 e os 27 anos.



Segundo o CM apurou, as vítimas garantiram à PSP que as agressões ocorreram "sem nenhum motivo válido".



O rapaz foi agredido a soco, mas as duas jovens chegaram mesmo a ser esfaqueadas: uma delas na cabeça e no pescoço e a outra nos braços, enquanto tentavam defender-se.



As vítimas foram todas hospitalizadas mas sem ferimentos graves. Já tiveram alta.