A Polícia Judiciária aguarda os resultados da autópsia, que deverá ser realizada esta segunda-feira no Instituto Nacional de Medicina Legal, para apurar as causas da morte de uma jovem ucraniana, de 26 anos, que foi encontrada na sexta-feira a boiar na piscina da casa de luxo onde vivia, no Estoril, enquanto decorria uma festa com 8 amigos na moradia.









Foram os amigos a dar o alerta, pelas 18h20. Alegaram que estavam no interior da moradia e não se aperceberam do que se terá passado. A autópsia deverá indicar se a morte resultou de uma queda acidental (eventualmente batendo com a cabeça e ficado inconsciente), doença súbita ou se teve a intervenção de terceiros.