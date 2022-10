PJ investiga tentativas de introdução de droga na cadeia de Paços de Ferreira

A Polícia Judiciária está a investigar duas alegadas tentativas de introdução de droga no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, distrito do Porto, que foram detetadas no domingo, informou esta sexta-feira a Direção Geral da Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Segundo um esclarecimento daquele organismo enviado à Lusa, "elementos da guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, no âmbito do seu trabalho normal e quotidiano de controlo e combate à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional, detetaram e impediram, durante as visitas de dia 2 de outubro [domingo], que dois visitantes distintos e que se dirigiam a reclusos diferentes introduzissem no estabelecimento produto, presumivelmente estupefaciente".

Refere-se, ainda, que, "como decorre do legalmente previsto, foi chamada a Polícia Judiciária ao Estabelecimento, a quem foram comunicados os factos e entregues os produtos aprendidos e os visitantes detetados".

De acordo com a DGRSP, "os reclusos objeto da visita serão sujeitos ao competente procedimento disciplinar e, confirmando-se que os produtos apreendidos são estupefacientes, também a procedimento criminal pelas instâncias, para esse efeito, competentes".