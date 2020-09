A Polícia Judiciária está a investigar a origem de um tiroteio, no sábado à noite, no parque de estacionamento de um estabelecimento comercial, à entrada do Montijo. O alerta às autoridades foi dado pelas 21h30, por testemunhas.Quando a patrulha da GNR chegou ao local já não encontrou nenhum dos intervenientes no tiroteio.