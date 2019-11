Dono de loja leva tiro na perna durante assalto

Um homem ficou em estado considerado grave depois de ser atingindo com um tiro numa perna durante um assalto, na noite de sábado, à loja de conveniência Bazar, da qual é proprietário, na rua Auta da Palma Carlos, em Sacavém, Loures. Foi levado de urgência para o hospital.Segundo oapurou junto de algumas testemunhas, o assalto aconteceu pelas 20h10, quando três homens entraram no espaço comercial com uma arma de fogo e ameaçaram o proprietário, que estaria sozinho. Os assaltantes acabaram por não conseguir roubar muito, pois o dinheiro da caixa registadora já tinha sido retirado depois de ser feito o balanço diário.As mesmas testemunhas referiram que esta é uma rua tranquila e que os suspeitos não são conhecidos na zona, onde o lojista trabalhava há já vários anos.O alerta foi dado pelas 20h30 e quando as autoridades chegaram ao local os assaltantes já tinham fugido. A polícia começou logo a investigar e conseguiu localizar, ainda durante a noite de sábado, a viatura que os ladrões utilizaram no assalto. Dentro da mesma encontrava-se a arma de fogo utilizada, o que poderá ajudar a identificar os autores do crime.Segundo relatos de pessoas próximas da vítima, no interior da loja, ficou um rasto de sangue no chão que mostra bem a violência do assalto. A Polícia Judiciária foi acionada e recolheu vestígios no local. Os assaltantes continuavam este domingo em parte incerta, sendo procurados pelas autoridades policiais.