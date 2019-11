Homem leva tiro numa perna durante assalto a loja de conveniência em Sacavém

Um homem ficou este sábado à noite em estado considerado grave ao ser atingido com um tiro de uma arma de fogo numa perna durante um assalto a uma loja de conveniência na Rua Auta de Palma Carlos, em Sacavém, Loures.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta para um assalto à loja de conveniência Bazar foi dado às 20h30.Depois do assalto e de terem atingido a vítima, os autores do crime colocaram-se em fuga.As autoridades já localizaram a viatura dos suspeitos, que se encontram em fuga. Dentro da mesma encontrava-se a arma de fogo utilizada.A Polícia Judiciária foi também acionada.