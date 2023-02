Pj prende menor por homicídio à facada. Juiz manda o para a cadeia

Já está na cadeia a aguardar julgamento um dos dois suspeitos da morte, à facada, de um empresário de 32 anos, no passado dia 13, em Vila Nova de Famalicão.O suspeito, de 17 anos, foi detido na quinta-feira, pela Polícia Judiciária de Braga, onde se entregou, acompanhado de uma advogada. ontem foi presente a juiz, no tribunal de Guimarães, onde esteve um forte contingente policial devido ao grande aglomerado de familiares do detido.Há ainda um outro suspeito identificado pela investigação, mas mantém se em parte incerta.Os dois jovens atacaram José Ferreira à facada, à porta de um bar no centro de Famalicão, quando o empresário tentava separar uma rixa entre grupos.O menor agora detido quis falar ao juiz, no primeiro interrogatório judicial, mas a explicação que usei não foi suficiente para o livrar da cadeia. Foi conduzido ao final do dia ao estabelecimento prisional de Leiria