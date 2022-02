A Polícia Judiciária localizou e apreendeu uma escultura de autor desconhecido, denominada "Venezianischer Mohr (mouro veneziano), que se encontrava num armazém em Alcabideche.



A obra agora recuperada, e que se encontrava desencaminhada, faz parte do acervo de obras de arte apreendidas a João Rendeiro, no âmbito de inquérito no qual se encontra condenado numa pena de 10 anos de prisão efetiva, pela prática de crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e branqueamento.

