PJ trata como terrorismo caso das ameaças de massacres a três escolas e hospital em Viseu

A PJ está a investigar e a tentar perceber se o dono do telemóvel é também o autor das chamadas, feitas na tarde de quinta-feira, com ameaças de massacres com caçadeira a três escolas e ao Hospital de Viseu.O universitário de 20 anos, identificado na quinta-feira quando estava no ginásio, garante estar a ser alvo de vingança e alega que o número foi clonado. A PJ está usar no caso o protocolo se fosse terrorismo, embora nada leve nesse caminho.