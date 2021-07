PJ trava lavagem de 24 milhões de euros de origem suspeita

Uma sucessão de transferências de dinheiro de empresas com sede em paraísos fiscais para as contas de firmas portuguesas nas últimas semanas fez soar os alarmes.



Em menos de um mês foram detetados 24 milhões de euros de origem suspeita, que seriam lavados em Portugal. Uma operação da Polícia Judiciária, acompanhada pelo juiz Ivo Rosa, levou esta terça-feira à apreensão do montante e à constituição de seis arguidos por crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.

Segundo o CM apurou, os arguidos são responsáveis por empresas de consultadoria e gestão de fundos ou advogados, todos portugueses, que participavam no esquema.