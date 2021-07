Carlos Lopes - o pedreiro, de 57 anos, que no domingo matou a mulher, Ana Cristina Lopes, da mesma idade, com um golpe de tijolo na cabeça - está internado sob detenção no Hospital-Prisão de Caxias, em Oeiras.A Polícia Judiciária mantém uma vigilância constante, aguardando apenas que o estado de saúde do mesmo melhore, para o apresentar a um juiz.