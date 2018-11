Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pj voltou à casa onde triatleta foi assassinado

Diligência tem que ver com a arma do amante na garagem.

Por Magali Pinto e Tânia Laranjo | 01:30

APolícia Judiciária voltou esta quinta-feira de manhã à casa onde o triatleta Luís Miguel Grilo foi assassinado. Quatro inspetores estiveram em Cachoeiras, Vila Franca de Xira, e as atenções estiveram voltadas para a garagem da moradia.



Ao que o CM apurou, esta nova diligência prende- –se com as declarações da viúva já depois da sua detenção. No primeiro interrogatório judicial, Rosa Grilo, agora presa na cadeia de Tires, referiu que tinha a arma do amante escondida na garagem. Na sua versão, três homens, angolanos, entraram em casa e obrigaram-na a ir buscar a pistola àquele compartimento da casa.



E foi por isso mesmo que quatro investigadores voltaram ao local do crime. Recorde-se que Rosa Grilo e o amante, António Joaquim, foram detidos em setembro por suspeitas de serem os responsáveis da morte de Luís Miguel Grilo. O triatleta foi morto, em julho, com um tiro na cabeça. O corpo foi localizado em agosto, em Avis. Mais de um mês depois, o casal de amantes acabou detido pela secção de homicídios da PJ. António, oficial de Justiça, já falou duas vezes. Garante estar inocente. A juiz recusou tirá-lo da cadeia.