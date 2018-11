Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pneus de carros cortados em Portimão

Veículos que foram alvo deste ato de vandalismo encontravam-se estacionados.

Por J.C.E. e T.G. | 08:57

Os pneus de seis automóveis foram cortados e de outras seis viaturas esvaziados, durante a madrugada deste domingo, na rua José Buísel, na zona antiga da cidade de Portimão.



Os veículos que foram alvo deste ato de vandalismo encontravam-se estacionados na via pública. Um popular ainda terá conseguido avistar um suspeito, mas este conseguiu fugir do local.



A PSP de Portimão foi alertada pelas 04h30 e, durante o dia deste domingo, recebeu várias queixas de lesados. As autoridades estão agora a investigar o caso, de forma a tentar identificar quem praticou este ato de vandalismo.