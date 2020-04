PSP apedrejada ao travar churrasco em bairro da Amadora. Veja as imagens dos confrontos

Um grupo de jovens envolveu-se em desacatos na madrugada deste domingo durante um churrasco no Bairro da Quinta da Lage, na Amadora.



Vários moradores contactaram a PSP para alertar para a existência de ajuntamentos de rapazes a beber na rua e a fazerem um churrasco.

O alerta para a primeira intervenção foi dado pelas 23h28.



Uma pessoa foi detida por tráfico de droga e foram ainda notificadas várias pessoas pelo crime de desobediência. A patrulha foi apedrejada ao sair do bairro.



As autoridades regressaram ao local e detiveram três pessoas, com idades compreendidas entre os 40, os 25 e os 18 anos.