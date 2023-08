Um homem de 31 anos foi detido pela PSP após ter tentado furtar duas garrafas de uísque de um supermercado na Rua João Pedro Ribeiro, no Porto, na passada quinta-feira.“Estava a caminho do supermercado e vi o assaltante a tentar fugir com duas garrafas de uísque na mão. Pelo que percebi, um polícia do Brasil que está aqui de férias conseguiu imobilizá-lo com um mata-leão [golpe de asfixia por trás no pescoço] até chegar a PSP”, revela aoMiguel Medina, testemunha no local. “Ele disse que tinha uma arma para assustar as pessoas. A PSP quando chegou disse logo que já andavam atrás dele por outros assaltos”, relata.