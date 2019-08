Polícia de folga salva adolescente na praia de Carcavelos em Cascais

Foi por pouco que uma tarde de praia não terminou em tragédia. Na passada sexta-feira uma jovem de 14 anos foi salva do mar em Carcavelos, Cascais. A adolescente sofreu um ataque epilético quando estava na água, tendo desmaiado. Foi de imediato resgatada pelos nadadores-salvadores da Associação Brave Heart e, depois de estabilizada, foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Do grupo de nadadores-salvadores faz parte um agente do Corpo de Intervenção da PSP, que nas folgas salva vidas nas praias de Cascais. Apesar de a rapariga ter saído da praia inconsciente e com um batimento cardíaco muito fraco, os médicos da Unidade de Cuidados Intensivos da Pediatria do Hospital de Santa Maria conseguiram reverter a situação e a adolescente já se encontra bem.Os pais da jovem, que estão emigrados em Inglaterra, fizeram questão de contactar o agente da PSP para agradecer o salvamento. A jovem teve alta durante o fim de semana.Apesar de estarem várias pessoas na praia, foi a atenção dos nadadores-salvadores que evitou o pior.Para além da equipa de nadadores-salvadores estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Carcavelos e médicos do INEM. Foi esta última equipa que foi responsável pelo transporte da vítima para o Hospital de Santa Maria.De referir que no ano passado morreram afogadas 117 pessoas. Nos primeiros seis meses deste ano já morreram 34 – 26 homens e oito mulheres.