Polícia do Brasil detém duas pessoas envolvidas em tráfico de drogas para Portugal

A Polícia Federal (PF) brasileira deteve duas pessoas na segunda-feira, numa operação de combate ao narcotráfico internacional através do envio de encomendas para países como Portugal, informaram hoje fontes policiais.

Na operação, denominada "Carta Oculta", cerca de 20 agentes da PF cumpriram dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão em Goiânia, no estado de Goiás.

"Diversas encomendas com drogas foram apreendidas durante a investigação, as quais foram submetidas a exame pericial, resultando positivo para cocaína", indicou a PF em comunicado.



Durante as investigações, foram identificados envios de droga desde Goiânia para Portugal, Espanha, Inglaterra, México e Estados Unidos da América.



Ainda segundo a corporação, os detidos encontram-se sob custódia na sede da PF em Goiás, à disposição do Poder Judiciário Federal.