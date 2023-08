Polícia gravemente ferido com "garrafa de vidro partida" em Lisboa. Jovem agressor detido

Um polícia da PSP ficou gravemente ferido depois de ser agredido "violentamente na zona da omoplata" com uma "garrafa de vidro partida", por um jovem de 21 anos, na madrugada deste sábado, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa.O agressor, suspeito do crime de ofensas graves à integridade física de um agente, foi detido pelas 4h45.Os agentes foram mobilizados para um desacato entre dois cidadãos, que já se teriam agredido mutuamente. Um dos intervenientes empunhava uma garrafa de vidro partida e tentava atingir outro indivíduo com o objeto.Os polícias colocaram-se entre os dois contendentes o que levou a que um agente fosse atingido, provocando-lhe um corte profundo, com vários centímetros de extensão.Ainda assim, o polícia ferido conseguiu neutralizar o agressor, retirando-lhe a garrafa da mão. O suspeito foi prontamente detido.Foram acionados, para o local, os meios de emergência médica para socorrer o polícia, que foi transportado para o Hospital de São José, onde levou pelo menos dez pontos e ficou impossibilitado de trabalhar.O detido, que não tem antecedentes criminais, foi conduzido ao Tribunal de Lisboa para ser ouvido em 1.º interrogatório judicial e ser submeteido às devidas medidas de coação.

"O suspeito agiu deliberada e intencionalmente no sentido de agredir violentamente um Polícia no cumprimento da sua missão, revelando ainda maior censurabilidade por não se ter coibido de o fazer dirigindo a sua ação violenta contra estes, quando a sua ação visava apenas manter a ordem e proteger terceiros. Este comportamento é manifestamente grave e desvalioso por ofender bens jurídicos fundamentais de um Estado de Direito, não só pelo ataque violento à integridade física, mas sobretudo porque dirigido a um Polícia da Polícia de Segurança Pública", refere a PSP em comunicado.