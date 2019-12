Oito jovens, com idades entre os 15 e os 16 anos, foram intercetados pela Polícia Marítima numa praia do sotavento algarvio, esta quarta-feira.



As oito pessoas, de nacionalidade marroquina, ficaram retidas pelas autoridades que estão a investigar se este se trata do primeiro caso de desembarque de migrantes em Portugal.





Os jovens chegaram numa baleeira - barco de pequenas dimensões - que foi apreendida.A Polícia Marítima chamou o SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - por suspeitas de imigração ilegal.Não há indícios de tráfico de droga.Em atualização