Polícia Judiciária alarmada com jatos da droga em Cascais

A Polícia Judiciária está alarmada. E apostada em desmantelar - tem em curso várias investigações em cooperação com as autoridades brasileiras - a rota de tráfico internacional de cocaína que usa jatos privados e aeroportos portugueses no tráfico de droga do Brasil para a Europa.Em causa está principalmente o aeródromo de Tires (Cascais), onde a PJ teve agora o apoio da autarquia para instalar uma equipa permanente. O esquema, entre outros episódios, envolveu em fevereiro uma aeronave em que viajava João Loureiro, advogado e ex-presidente do Boavista. Esta semana teve um novo caso.