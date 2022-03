Polícia Judiciária apreendeu mais de 1600 quilos de haxixe na região sul do país

A Polícia Judiciária (PJ) em conjunto com a Autoridade Marítima, a Marinha Portuguesa e a Força Aérea Portuguesa apreendeu mais de 1600 quilos de haxixe em 44 fardos durante uma operação de combate ao tráfico internacional de droga realizada em águas internacionais na região sul do País.



De acordo com um comunicado da PJ, as autoridades intercetaram a embarcação, com o apoio dos meios marítimos e aéreos, que estava a cerca e 50 milhas náuticas a sul de terriório continental.

Seis homens, com idades entre os 20 e os 40 anos, foram detidos em flagrante delito, indiciados pelo crime de tráfico de droga e vão ser presentes a tribunal.