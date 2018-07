Megaoperação da PJ contra grupo motard Hells Angels leva a mais de 30 presos

Estão mais de 400 inspetores no terreno e estão a decorrer 100 buscas em cinco distritos.

Por Henrique Machado | 08:55

Mais de 30 detidos ligados ao grupo motard Hells Angels, por associação criminosa, sequestros ou homicídios tentados, além de tráfico de armas, entre outros, cometidos nos últimos anos, são o resultado de uma megaoperação da Polícia Judiciária, esta manhã, na grande Lisboa e sobretudo na região do Algarve - onde o grupo tem forte implementação. Para além destes distritos a PJ também está a atuar no Porto, Aveiro e Setúbal. Estão a ser feitas mais de 100 buscas.

O crime mais visível e mediático do perigoso gang foi a invasão a um restaurante em Loures, a 24 de março, onde cerca de 20 homens armados com paus, facas e ferros espancaram outros oito, do grupo rival Los Bandidos, estrangeiros que ali iam reunir com o skinhead Mário Machado - que pretende representá-los em Portugal, depois de ter rompido com os Hammerskin durante os anos em que esteve preso.

Em causa, em mais um violento confronto, uma guerra pela disputa de território, e pelo controlo de negócios ilícitos - entre dois grupos internacionais, formados nos Estados Unidos e cuja rivalidade já tem décadas.

O ataque de Loures foi o crime mais mediático, mas está longe de ter sido o mais grave - e há uma série de factos cuja prova está agora feita pela Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ, que contou esta manhã, numa operação de alto risco, com a colaboração mais de 400 inspetores de outros departamentos da PJ.