Vídeo de Machado a simular decapitação torna-se viral entre motards

Imagens foram captadas após cenas de pandaria entre fações rivais em Loures.

18:05

O vídeo em que o cabecilha da extrema-direita portuguesa aparece a simular um corte de pescoço com os dedos está a tornar-se viral na internet. As imagens de Mário Machado foram captadas após a violenta emboscada realizada no passado fim-de-semana num restaurante no Prior Velho, em Loures, em que fações rivais de motards se envolveram em violentas agressões com paus, pedras e facas.



A ação terá sido levada a cabo por membros ligados aos Hells Angels e visou membros do grupo Red & Gold (liderada por Machado), uma fação dos Bandidos, grupo motard opositor aos ‘Angels’, entre os quais se encontravam cidadãos estrangeiros. O ataque provocou seis feridos, entre eles o cabecilha do grupo na Alemanha, que ia apadrinhar a fação portuguesa dinamizada por Mário Machado

A rixa levou as autoridades ao reforço da vigilância para tentar evitar uma previsível vingança. A investigação a este caso está a cargo da Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária. Os intervenientes na rixa já estarão identificados.



Apesar de os Hells Angels terem atuado encapuzados, usaram os blusões motards. Serão de Lisboa e Algarve, apoiados por alemães. Estes já tiveram ‘negócios’ com Mário Machado e as quezílias antigas (com tentativas de homicídio a tiro) estiveram esquecidas. Mas Machado aliou-se aos Bandidos - esteve com eles há pouco tempo na Alemanha - e a guerra com os Hells Angels regressou agora em força.