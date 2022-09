Polícia Judiciária foi centro da polícia científica europeia em Setembro

A Polícia Judiciária (PJ) acolhe esta quarta-feira, na sua sede de Lisboa, a terceira reunião no corrente mês de peritos europeus relacionados com diversos domínios do trabalho da polícia científica.

O encontro do Grupo de Trabalho de Peritos Forenses de ADN (vestígios humanos) do ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), segue-se ao encontro de peritos sobre identificação humana em desastres de massas (cujos participantes elegeram o diretor-nacional adjunto da PJ, Carlos Farinha, como representante máximo até 2024), e à reunião de peritos de vestígios de sangue e pólvora em locais de crime.

A ideia, segundo disse ao CM Carlos Farinha, "tem sido a troca de experiências e boas práticas a nível europeu". "Claro que isso se reflete também no trabalho interno da Polícia Judiciária", acrescentou.

Nesta quarta-feira, reuniram-se na sede nacional da PJ, em Lisboa, cerca de 150 participantes de 35 países da Europa. No total, o ENFSI engloba membros de 71 laboratórios forenses europeus, incluindo o Laboratório de Polícia Científica da PJ.

Estão a ser discutidos assuntos ligados à análise e interpretação de perfis, bem como a constituição de bancos de dados de ADN, e a automatização e novos procedimentos laboratoriais.