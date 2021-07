A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa está a investigar as circunstâncias que envolveram a morte de um recém-nascido do sexo masculino, esta segunda-feira, em Almeirim.O bebé, com pouco mais de um mês de idade, foi encontrado sem sinais de vida pelas 8h30 da manhã pelos pais, que residem num apartamento no centro da cidade com outros familiares.