A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária (UNCTE/PJ) ficou com a investigação da avioneta que sobrevoou o espaço aéreo do Algarve e de parte do Alentejo, e que na terça-feira à tarde foi monitorizada por três aviões (dois caças F-16 e um P-3 C CUP) até aterrar num troço por terminar da autoestrada A26, em Ferreira do Alentejo.









Ver comentários